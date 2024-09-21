شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 6.3 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق بالتنسيق مع مسؤلى الأجهزة الرقابية والأمنية لضبط المخالفات والتأكد من سلامة السلع المتداولة مع بدء العام الدراسى.

وفى ذلك الإطار، وجهت مديرية الطب البيطرى بالجيزة عددًا من حملات الضبط والمتابعة للأسواق لمنع التلاعب بالأسعار وضمان سلامة اللحوم والدواجن والمصنعات والأسماك المتداولة لحفظ أمن وسلامة المواطنين.

واطلع المحافظ، على جهود مديرية الطب البيطرى، ونتائج الحملات التي شملت أحياء ومراكز ومدن (إمبابة، العمرانية، الهرم، البدرشين، الطالبية، أبوالنمرس، العجوزة، الدقى، بولاق الدكرور).

وأوضح التقرير أن الحملات نجحت فى ضبط 6 أطنان و343 كجم لحوم ودواجن ومصنعات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ومذبوحات خارج المجازر، وتم تحرير محاضر بالمضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.



ضبط لحوم ودواجن فاسدة



ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة