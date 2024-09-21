شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع عودة المدارس.. نصائح لتحقيق التوازن بين اللعب والدراسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت: سارة وائلالسبت، 21 سبتمبر 2024 03:49 م
يعد التوازن بين الدراسة والحياة الشخصية أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح والسعادة، وفي ذلك الصدد يقدم الخليج 365 إليك بعض النصائح التي ستساعدك على تحقيق هذا التوازن في السطور التالية:
تنظيم الوقت
• قم بوضع جدول زمني واقعي يحدد أوقاتًا محددة للدراسة، وأوقاتًا للاسترخاء والأنشطة الأخرى.
• قسّم المهام الكبيرة إلى مهام أصغر وأكثر قابلية للإدارة.
• حدد المهام الأكثر أهمية وقم بإنجازها أولاً.
الدراسة الفعالة
إدارة الضغوط
• اختر مكانًا هادئًا للدراسة بعيدًا عن المشتتات.
• استخدم تقنيات الدراسة الفعالة مثل الخرائط الذهنية والملاحظات.
• انضم إلى مجموعات دراسة لمناقشة المواد الدراسية مع زملائك.
• التفكير الإيجابي
• الاسترخاء
• النوم الكافي
الحياة الاجتماعية
• خصص وقتًا للقاء الأصدقاء والعائلة.
• انضم إلى الأنشطة التي تستمتع بها، كالأنشطة الرياضية أو الأنشطة الطلابية.
• التوازن.. لا تتردد في قول "لا" إذا كنت تشعر بأنك مشغول جدًا.
• تناول وجبات صحية ومتوازنة.
• خصص وقتًا لممارسة الرياضة بانتظام.
• قم بإجراء الفحوصات الطبية الدورية.
• خصص وقتًا لهواياتك وميولك.
• إذا أمكن، سافر واستكشف أماكن جديدة.
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