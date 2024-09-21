شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: التصعيد فى المنطقة يرتبط بشكل أساسى بالقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن التصعيد في المنطقة يرتبط بشكل أساسي بالقضية الفلسطينية، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة السبيل الوحيد لخفض التصعيد بالمنطقة.

وأضاف خلال تصريحات صحفية لقناة القاهرة الإخبارية، أننا نرفض أي سياسات أحادية تمس وحدة الصومال، وقضية المياه مسألة وجودية بالنسبة لمصر ونرفض أي إجراءات أحادية تقوم بها إثيوبيا للمساس بحصتنا المائية.

وتابع أنه ناقش مع أعضاء الكونجرس العلاقات الثنائية بين مصر وأمريكا وهناك إجماع للإشادة بدور الرئيس السيسي في مفاوضات غزة.