حدث ليلًا| حقيقة تأجيل الدراسة بأسوان.. وضوابط جديدة بشأن أداء العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

تعاقد مع شركة سياحة وإقرار بالشهر العقاري.. ضوابط جديدة لحاملي تأشيرة الزيارة لأداء العمرة 2024

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالسماح لحاملي تأشيرات الزيارة بأداء العمرة لعام 2024.

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النزلات المعوية في أسوان.. المحافظ يكشف حقيقة تأجيل الدراسة

نفى اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، صحة الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعطيل الدراسة في المحافظة بسبب الحالة المرضية.

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رئيس الوزراء: 91 من كل 100 علبة دواء في مصر يتم تصنيعها محليًا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه في آخر 3 سنوات تم إنشاء 15 مصنعًا جديدًا للأدوية ليصبح إجمالي مصانع الأدوية في مصر 172 مصنعًا.

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وزير الصحة عن إصابات أسوان: الوضع مُطمئن والأزمة ستنتهي خلال أيام

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، آخر تطورات الوضع الصحي بمحافظة أسوان بعد ظهور إصابات عديدة بالنزلات المعوية خلال الفترة الماضية.

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بطاقة 900 مليون قرص سنويًا.. رئيس الوزراء يتفقد مصنع "أسترازينيكا مصر"

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه لتفقد مصنع شركة "أسترازينيكا مصر"، وذلك خلال زيارته اليوم لمدينة 6 أكتوبر لتفقد عدد من مصانع الأدوية المهمة.

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لمواجهة السرقات.. "الكهرباء" ومجموعة "الصين الجنوبية" تبحثان التعاون في خفض الفقد وسيارات الطوارئ

التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فان يا ليانج، رئيس شركة الصين الجنوبيةCSGI والوفد المرافق له، العاملة في مجالات خفض الفقد ومشروعات توليد الكهرباء من ضخ وتخزين المياه وتخزين الطاقة، بواسطة بطاريات متنقلة على سيارات طوارئ؛ لبحث دعم وتعزيز سبل التعاون في مختلف المجالات.

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رئيس مصنع 200 الحربي: مواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني الفترة المقبلة

عقد المهندس وفيق مجدي شفيق، رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي)، لقاءً موسعًا مع العاملين بالقطاعات الإنتاجية والفنية وذلك بمبنى الإنتاج الرئيسي بالمصنع.

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مشكلة نقص الدواء في سبيلها للانتهاء.. مدبولي: آخر 3 سنوات تم إنشاء 15 مصنعًا جديدًا للأدوية

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بتصريحات تليفزيونية، عقب انتهاء جولته بعدد من مصانع الأدوية بمدينة السادس من أكتوبر.

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طقس أول أيام الدراسة والخريف.. الأرصاد تُحذر: تراجع ملموس وأمطار ورياح بهذه الشواطئ

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يبدأ غدًا الأحد الموافق 22 سبتمبر أول أيام الدراسة، وهو أول أيضًا أول أيام فصل الخريف فلكيًا على جمهورية مصر العربية.

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