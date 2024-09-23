"العربية عدت للطريق التاني".. تفاصيل مصرع شخصين وإصابة طالبين بحادث مصر السويس الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

لقى شخصان مصرعهما وأصيب طالبان في حادث تصادم سيارتين بطريق مصر السويس الصحراوي بمدينة نصر.

مباشرة تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق السويس، ووجود متوفيين ومصابين بطريق السويس.

مباشرة انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وبداخلها سائق توفي متأثرًا بإصابته بجروح بالرأس وكسور بالذراعين وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وبصحبته مدير شركة للمقاولات؛ توفي متأثرًا بإصابته بجروح بالرأس وكسور بالقدمين وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وسيارة أخرى بداخلها طالبان أصيبا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما لمستشفى القاهرة الجديدة لتلقى العلاج.

بعمل التحريات تبين انفجار الإطار الأمامي للسيارة الأولى أثناء سيرها على الطريق، الأمر الذي أدى لعبورها للجهة المقابلة واصطدامها بالثانية، ونتج عن ذلك وفاة قائد السيارة الأولى ومستقلها، وإصابة مستقلي السيارة الثانية وتلفيات بالسيارتين، وحُرر محضر بالواقعة.