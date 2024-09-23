شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية يشهد حفل توديع عدد من سفراء دول أمريكا الجنوبية والوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية السفير الدكتور سامح أبو العينين حفل توديع عدد من سفراء دول أمريكا الجنوبية والوسطى بمناسبة انتهاء فترة عملهم كسفراء لبلادهم فى القاهرة.

وأشاد مساعد وزير الخارجية بجهود السفراء في تعزيز العلاقات المصرية مع دولهم فى مختلف المجالات، مؤكدا ضرورة العمل على تحقيق المزيد من خلال زيادة وتيرة الزيارات رفيعة المستوى وعقد جولات المشاورات السياسية وتفعيل اللجان المشتركة.

من جانبه، قدم سفير جواتيمالا وعميد السلك الدبلوماسي اللاتيني لويس رول استيفيز لوبيز Luis Raúl Estévez López الشكر لمصر حكومة وشعبا لمساعدتهم على أداء مهامهم بنجاح، مؤكداً على أهمية مصر كدولة محورية في الشرق الأوسط، ومشيداً بدورها الإيجابي في حفظ الأمن والسلم العالمي.