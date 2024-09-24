جوتيريش يجدد دعوته إلى أطراف الصراع في لبنان وإسرائيل لحماية المدنيين

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القاهرة - سامية سيد - جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعوته لأطراف الصراع في لبنان وإسرائيل، لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وضمان عدم تعريضهم للأذى، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن انزعاجه الشديد، إزاء تصاعد الموقف على طول الخط الأزرق جنوب لبنان، والعدد الكبير من الضحايا المدنيين.