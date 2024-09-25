شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر: توفير 14 ألف قطعة ملابس للأطفال الأيتام وذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار جهوده المستمرة لتعزيز التكافل الاجتماعى، ينظم صندوق تحيا مصر معرض "دكان الفرحة" على مدار يومين متتاليين الأربعاء والخميس 25 و26 سبتمبر، لأكثر من 2000 طفل من الأطفال الأيتام والأطفال ذوى الهمم من مرضى الشلل الدماغى، وذلك فى إطار سلسلة من المبادرات التى ينفذها الصندوق لدعم الفئات الأسر الأولى بالرعاية، وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

ويقدم معرض "دكان الفرحة" 14 ألف قطعة من الملابس الجديدة استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء، بالإضافة إلى الأحذية، والإكسسوارات، ومستلزمات العناية الشخصية مجانًا، ويخلق المعرض أجواءً من المرح والبهجة خاصتًا في ركن أعد خصيصًا للأطفال مليئًا بالألعاب التعليمية والترفيهية، مثل الألعاب الخشبية، وألعاب البناء، وألعاب الحركة، مما يساهم في تنمية مهاراتهم الحركية والعقلية، ليتمكنوا من قضاء وقت ممتع ومفيد.

ويتيح المعرض لكل أم من الأمهات فرصة اختيار 7 قطع متنوعة تلبى احتياجات طفلها،

وحظى معرض "دكان الفرحة" بإشادة واسعة من أمهات الأطفال، اللواتى عبرن عن خالص شكرهن وتقديرهن لصندوق تحيا مصر على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، وأكدت الأمهات أن المعرض قدم لهن الدعم المعنوى والمادى الكبير، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع أسعار الملابس الشتوية، كما أشادوا على التنوع الكبير فى الملابس المعروضة وجودتها العالية التى تلبى احتياجات أطفالهن بشكل كامل.

وأثبت معرض "دكان الفرحة" أن مثل هذه المبادرات البسيطة قادرة على إحداث تغيير إيجابى وقادرة على نشر الفرحة التى انعكست على وجوه الأطفال، وهم يختارون الملابس والألعاب التى تعجبهم، مما يعكس الأثر الكبير لمثل هذه المبادرات فى نفوس الأطفال.

الجدير بالذكر، يأتى تنظيم معرض "دكان الفرحة" للأطفال الأيتام ذوى الهمم بالتعاون مع وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك المصرية للاستفادة من 2 مليون قطعة ملابس للأسر المستحقة، وفى إطار سعى صندوق تحيا مصر الدائم على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدنى، والتى تساهم فى بناء مجتمعات قوية ومستدامة، والوصول إلى كل الأسر المستحقة فى جميع القرى والنجوع بجمهورية مصر العربية.