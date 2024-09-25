لتعزيز التعاون في إجراءات التحكيم الدولي.. رئيس استئناف القاهرة يلتقي وفد الغرفة التجارية الألمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

بحث المستشار محمد نصر، رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، مع وفد الغرفة التجارية الألمانية بهامبورج تعزيز التعاون فيما يخص إجراءات التحكيم الدولي.

جاء ذلك خلال استقبال المستشار محمد نصر رئيس المحكمة، والمستشار علي الهواري رئيس المكتب الفني بالمحكمة، والمستشار سامح عثمان، وجيهان البطوطي عضوي المكتب الفني بالمحكمة، لوفد الغرفة التجارية الألمانية، بغرض تبادل الخبرات الدولية في مجال التحكيم بين مصر وألمانيا.

تناول اللقاء بحث إجراءات التقاضي في الدعاوى التجارية ودعاوى التحكيم، بجانب عرض ما تقوم به المحكمة لتسهيل إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا.

في نهاية اللقاء قدم رئيس المحكمة المستشار محمد نصر إلى رئيس الوفد درع المحكمة، بينما أهدى الوفد هدية تذكارية لرئيس محكمة الاستئناف.