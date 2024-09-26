رياح وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت هيئة الأرصاد، أن طقس الأيام القادمة يشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاط رياح.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة، تشهد رياح معتدلة تنشط أحيانًا، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وأضافت "الهيئة"، أنه يسود خلال الـ6 أيام القادمة، طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وسيناء، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت أن طقس الأيام القادمة يشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.