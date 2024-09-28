وزير الإنتاج الحربي يترأس مجلس إدارة المركز الطبي التخصصي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مجلس إدارة المركز الطبي التخصصي التابع لوزارة الإنتاج الحربي، بمقر المركز بمنطقة حلوان.

وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي في مستهل اللقاء على توجيه التحية إلى الكوادر الطبية والإداريين بالمركز، وقام الوزير بالاطمئنان على سير العمل بالمركز الطبي التخصصي للإنتاج الحربي؛ حيث استمع إلى ما استعرضه مدير المركز الدكتور علاء محمد الديب، من ملفات عمل المركز والموقف التنفيذي لمشروعات التطوير الجاري تنفيذها، وخطة تأهيل وتدريب العاملين لتحسين جودة الخدمة الطبية به.

وأشار الوزير محمد صلاح إلى الحرص الدائم على أن يضم المركز الطبي التابع لوزارة الإنتاج الحربي أجهزة طبية متطورة على أعلى مستوى ونخبة من الاستشاريين والإخصائيين من أساتذة القوات المسلحة والجامعات المدنية وكوادر طبية وتمريض مَهرة؛ لعلاج العاملين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات والوحدات التابعة، وتقديم خدمة طبية بأسعار مناسبة للمترددين على المركز من خارج الإنتاج الحربي؛ خصوصًا من القاطنين بمنطقة حلوان، وهو الأمر الذي سيسهم في تقديم خدمة مميزة للمواطنين وتحسين الحالة الصحية والمعيشية لهم، مع مراعاة تحقيق أعلى معايير الجودة.

واعتمد الوزير عددًا من القرارات الإدارية والتي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى المهني للعاملين، والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة بالمركز، مؤكداً أن المركز الطبي التخصصي للإنتاج الحربي يعد منشأة طبية متميزة يجب الحفاظ على مكانتها المتميزة بالقطاع الصحي والحفاظ على المستوى الطبي الذي وصلت إليه بجهد كل القائمين عليها؛ لمواصلة تقديم الخدمات الطبية المأمولة وتأدية الرسالة السامية المنوط بها تنفيذها على أكمل وجه.

وأوضح محمد عيد بكر، المستشــار الإعلامـي لوزيــر الدولــة للإنتــاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن وزير الدولة للإنتاج الحربي أصدر خلال اللقاء توجيهات بضرورة الحرص على حُسن التعامل مع المرضى المترددين على المركز ووجوب التعاون والتكامل للاستمرار في تطوير وتحسين الجودة الطبية المقدمة، والمساهمة في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة وتنفيذ برنامج عمل الحكومة لبناء المواطن المصري من خلال تقديم خدمة طبية متميزة.

ونوه بكر بأن المركز الطبي التخصصي للإنتاج الحربي مكون من دور أرضي وعدد (6) أدوار متكررة؛ تضم (25) عيادة خارجية، بالإضافة إلى وحدات طبية وأقسام خاصة؛ مثل العناية المركزةICU ، الرعاية المركزة للأطفال PICU، الأطفال المبتسرين، وحدة القسطرة والقلب، العناية الفائقة للقلبCCU، الطوارئ، القساطر المخية، ويضم المركز قسمًا للأشعة وآخر للمعامل والذي يتم من خلاله القيام بجميع أنواع التحاليل الطبية الأساسية، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمركز عدد (250) سريرًا موزعة على غرف للمرضى مجهزة على أعلى مستوى.