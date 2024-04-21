شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: فريق طبي ينقذ حياة امرأة وجنينها بعد تلقيها رصاصة في الرأس والان نبدء بالتفاصيل

عملية ناجحة

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي سوداني في إجراء عملية جراحية معقدة لأم أصيبت بطلق ناري مباشر، وهي حامل في شهورها الأخيرة.ونقلت وكالة السودان للأنباء( سونا) اليوم السبت عن سهيل عبدالقادر البشرى، مدير الإدارة العامة للطب العلاجي ونائب رئيس لجنة الطواريء الصحية بوزارة الصحة بولاية الخرطوم، قوله إن الفريق الطبي قام بإجراء عملية جراحية لتوليد الأم بسلام، ثم بعد ذلك تم استخراج الرصاصة في عملية أخرى.وبين البشرى أن حالة الأم والطفل مستقرة تماما.وقال محمد ابراهيم عبدالرحمن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة بولاية الخرطوم ورئيس لجنة الطواريء الصحية، إن العملية تمت بواسطة أخصائيين أكفاء في تخصصي النساء والتوليد وجراحة المخ والأعصاب، وفريق عمل مساند مكتمل ومؤهل من كافة المستويات.