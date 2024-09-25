ماكرون حذّر نظيره الإيراني من تقديم دعم عسكري لروسيا

علن قصر الإليزيه أنّ "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذّر نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان خلال اجتماع في نيويورك، من تقديم دعم عسكري لروسيا"، وذلك بعد أن اتّهمت دول غربية، ايران، بتزويد روسيا بصواريخ.

واشارت الرئاسة الفرنسية في بيان، الى أنّه "خلال الاجتماع الذي عُقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إنّ ماكرون حذّر الرئيس الإيراني من استمرار الجمهورية الإسلامية في دعم حرب روسيا العدوانية في أوكرانيا".