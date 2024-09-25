حزب الله نعى القائد إبراهيم محمد قبيسي

اعلن الاعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "بمزيد من الفخر والإعتزاز تزف المقاومة الإسلامية المجاهد القائد إبراهيم محمد قبيسي "الحاج أبو موسى"، مشيرا الى أن "قبيسي (مواليد عام 1962) من بلدة زبدين في جنوب لبنان".

ويأتي ذلك مع استمرار القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان والبقاع، وبعد بدء عدوان جويّ إسرائيلي واسع النطاق أطلق عليه الجيش الإسرائيلي الاثنين اسم "سهام الشمال" شمل غارات مكثفة على الجنوب والبقاع ما تسبب بسقوط 558 شهيدا من بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 مصابا.