غارات إسرائيلية على محيط بلدتي ميدون وسحمر في البقاع الغربي وعلى محيط مدينة بعلبك

افادت قناة "الجزيرة"، عن "غارات إسرائيلية على محيط بلدتي ميدون وسحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان"، مشيرة الى "غارات إسرائيلية على محيط مدينة بعلبك".

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