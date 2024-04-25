الخليج اليوم .. عبد الله بن زايد ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة يبحثان مسارات التعاون

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة.

وبحث سموه ومعاليها، خلال اللقاء الذي عُقد اليوم في أبوظبي، مختلف مسارات التعاون بين دولة الإمارات والأمم المتحدة ومؤسساتها وبرامجها المختلفة، لاسيما على الصعيد الإنساني والإنمائي.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات والأمم المتحدة ترتبطان بنهج تعاوني مستدام وشراكة مثمرة وفاعلة بهدف تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمعات وتحقيق الازدهار والرخاء للشعوب.

كما بحث سموه وأمينة محمد التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وما تشهده من توترات.

وفي هذا الصدد، أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أهمية تغليب مسار الدبلوماسية والحوار لحل كل الخلافات وتعزيز الجهود المبذولة لصون السلم والأمن الإقليمي والدولي.

كما ناقش سموه وأمينة محمد الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة وسبل تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين.

وأشار سموه إلى أهمية تعزيز المساعي الإقليمية والدولية لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للمدنيين بشكل كافٍ وعلى نحو آمن ومستدام ودون أية عوائق.

حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية.