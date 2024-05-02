شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر من استمرار تهجير الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن بيانات جديدة من الضفة الغربية المحتلة تظهر أن هدم الممتلكات الفلسطينية والتهجير مستمران بلا هوادة.

وأظهرت البيانات أن محافظة القدس شهدت أعلى مستوى من الأضرار، إذ هُدم 80 مبنى وتهجير 115 شخصًا. تهجير 650 شخصًا وأشار المكتب في أحدث بياناته إلى أنه حتى 22 أبريل الماضي، هُدم أكثر من 380 مبنى في محافظات الضفة الغربية، ما أدى إلى تهجير 650 شخصًا.

وأوضح أنه إذا استمر التدمير بهذا المعدل، فمن المتوقع بحلول نهاية العام تدمير عدد قياسي يبلغ 1500 مبنى، وهو أعلى رقم منذ بدأ المكتب الأممي جمع البيانات في عام 2009.