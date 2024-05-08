شكرا لقرائتكم خبر عن "شؤون الأسرى": الاحتلال اعتقل 8640 فلسطينيًا في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 8640 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت الهيئة في تقرير لها أن قوات الاحتلال اعتقلت 30 فلسطينياً اليوم الأربعاء، في الضفة الغربية، وتركزت الاعتقالات في طولكرم وجنين والقدس، لافتة النظر إلى أن من بين من اعتقلتهم قوات الاحتلال فتاة وأسرى محررين.

وأكدت تعرض من اعتقلتهم تلك القوات لعمليات تنكيل واعتداءات وحشية بحق عائلاتهم، وتخريب لممتلكاتهم، وذلك في إطار الاعتداءات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.