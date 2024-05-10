شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية جديدة لشهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ217 على التوالي ارتفاعا إلى 34943 شهيدًا.

كما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 78572 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال. شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة وزارة الصحة الفلسطينية، أوضحت أن 39 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية.

كما أصيب 58 آخرون بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. اجتياح رفح وفي وقت سابق، طالب 23 خبيرا أممياً لحقوق الإنسان بالوقف الفوري لاجتياح رفح، بعد سبعة أشهر من تهجير سكان غزة قسرا وتدميرهم.

وأكدوا أن اجتياح رفح يمثل انتهاكا صارخا لالتزامات إسرائيل القانونية الدولية كقوة محتلة.

وذلك في ظل الأوضاع الإنسانية الخطيرة على الأرض والمتمثلة بإغلاق معبر رفح الحدودي مع مصر وقطع الإمدادات المنقذة للحياة والوقود.