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الرقم الأعلى عالميا.. توثيق استشهاد 135 صحفياً في العدون على غزة

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في تقرير، استشهاد أكثر من 135 صحفياً وصحفية في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بينهم 33 استشهدوا العام الجاري.
وأشارت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن عدد من استشهدوا من الصحفيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، يشكل ما نسبته 12 في المئة من مجمل عدد الصحفيين الفلسطينيين، وهذا الرقم هو الأعلى في تاريخ الصحافة العالمية، مؤكدة أن استهداف الصحفيين يهدف لحجب الرواية الفلسطينية التي توثق وتفضح جرائم الاحتلال والإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال ارتكابها في قطاع غزة.

العدون على غزة

وأوضحت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أنه تم كذلك توثيق اعتقال 105 صحفيين منذ السابع من أكتوبر، بينهم صحفيات تعرضن لعمليات تنكيل واعتداءات وحشية، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الصحفية والإعلامية الدولية بالتدخل العاجل لحماية الصحفيين الفلسطينيين.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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