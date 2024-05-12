شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. انتشال 80 شهيدًا من المقابر الجماعية الثلاثة في مستشفى الشفاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتشلت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الأحد، جثامين 80 شهيدًا من المقابر الجماعية الثلاثة التي حفرها الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة حصاره لمستشفى الشفاء غرب مدينة غزة قبل عدة أسابيع.

وأوضحت "الصحة الفلسطينية" أن المقابر الجماعية الثلاثة وجدت أمام قسم الطوارئ، وأمام قسم الكلى الصناعية، وأمام الساحة الأمامية لمستشفى الجراحة.

كما وثقت وزارة الصحة الفلسطينية من جرائم للاحتلال الإسرائيلي انتشال عشرات جثث الشهداء من داخل الأقسام العلاجية المدمرة بالقصف، وبين مباني المستشفى، وأكوام الرمال المحيطة بالمستشفى.

دهس آليات الاحتلال

وكشفت وزارة الصحة والدفاع المدني الفلسطينيان عن أن العدد الأكبر من جثث الشهداء الذين جرى انتشالهم من المقابر الجماعية بالمستشفى هم من المرضى الذين حُرموا من العلاج نتيجة اقتحام المستشفى وقطع الكهرباء.



وأكدت وجود تمزق في جثث الشهداء نتيجة دهس آليات الاحتلال الإسرائيلي للمرضى قبل قتلهم في باحات مستشفى الشفاء، وأن بعض الجثث تعرضت لطلقات رصاص قبل أن تُدفن في المقبرة الجماعية.

ولفتت إلى العثور على جثث للشهداء دفنها الاحتلال الإسرائيلي في حاويات النفايات وتجمعات القاذورات في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.