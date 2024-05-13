شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 30 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على شمال غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 30 فلسطينيا على الأقل، وأصيب العشرات بجروح اليوم، خلال قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على المنازل المكتظة بالسكان شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن 30 فلسطينيًا من عائلة واحدة استشهدوا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزلهم في منطقة السكة شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ولفتت إلى أن معظم الشهداء من الأطفال والنساء وكبار السن، تعمد الاحتلال الإسرائيلي تدمير المنزل عليهم وهم بداخله، ولم تتمكن الطواقم الطبية من انتشالهم لكثافة القصف من الاحتلال في جميع المناطق الشرقية لشمال القطاع، وذلك في إطار جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.



قصف مكثف

ويتعرض شمال قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي لقصف مكثف جوًا وبرًا، يتزامن مع عمليات القصف توغل الاحتلال بعشرات الآليات العسكرية والجرافات في محاور جباليا وبيت لاهيا، ما أدى لتهجير آلاف الفلسطينيين من منازلهم.