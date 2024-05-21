شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد سبعة فلسطينيين برصاص الاحتلال شمال الضفة الغربية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عشرة بجروح اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين شمال الضفة الغربية، معززة بعشرات الآليات العسكرية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد سبعة فلسطينيين بينهم طبيب يعمل في مستشفى جنين الحكومي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت جنين من عدة محاور، وسط إطلاق نار كثيف، كما شنت عمليات اقتحام واسعة لعدة مناطق في الضفة الغربية.

ونفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين، ترافق ذلك مع مواصلة العشرات من المستوطنين الاعتداء على الفلسطينيين في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.