شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 10 عاملات في حادث سقوط حافلة ركاب بالنيل في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مصدران أمنيان في مصر إن عشر عاملات توفين، صباح اليوم الثلاثاء، في حادث سقوط حافلة ركاب صغيرة من فوق ظهر عبارة بنهر النيل قبالة قرية أبو غالب بمنطقة منشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة قرب العاصمة القاهرة.

وأضاف المصدران أن الحافلة كانت تقل 22 عاملة من سكان محافظة المنوفية بدلتا النيل إلى مقر عملهن بمراكز لتجفيف وتغليف الفاكهة بمحافظة الجيزة المقابلة فضلا عن السائق، وذكرا أنه تم انتشال تسعة ناجين من بينهم السائق، وأن أربع عاملات في عداد المفقودين.

وقالا إن الحادث جاء نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد سائق الحافلة أثناء إبحار العبارة بين شاطئي النيل مما أدى إلى تجاوز الحافلة للحاجز الحديدي للعبارة وسقوطها في مياه النهر. ويفصل النيل في هذه المنطقة بين منطقة أشمون التابعة لمحافظة المنوفية ومنطقة منشأة القناطر بالجيزة.

وذكر المصدران لرويترز أن الناجيات نُقلن إلى مستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات لعام 2023 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد انخفض معدل الوفيات جراء حوادث الطرق في مصر العام الماضي بواقع 24.5% مقارنة بعام 2022 إذ بلغ عدد القتلى 5861 شخصًا مقابل 7762.

وذكرت النشرة، التي صدرت أمس الاثنين، أن العاصمة المصرية القاهرة سجلت أعلى معدل وفيات في حوادث الطرق لعام 2023، فيما كانت محافظة شمال سيناء الأقل عددًا.

