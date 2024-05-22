شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعلن إجلاء 9 من الأطباء والممرضين من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أنه بجهود مشتركة مع القوات المسلحة الأردنية، تم اليوم الثلاثاء، إجلاء 9 من الأطباء والممرضين الأردنيين، من غزة إلى المملكة.



وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، أن الأطباء كانوا يعملون في المستشفى الأوروبي في غزة ضمن حملة طبية تم ترتيبها تحت مظلة الجمعية الطبية الفلسطينية الأمريكية PAMA، وجمعية الأطباء الأردنية الأمريكية JAPA.

وأضاف القضاة، في بيان، أنه تم أيضاً المساعدة في إجلاء أطباء من جنسيات أخرى، مؤكدا أن الوزارة وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، تواصل عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتقديم كافة أشكال المساعدة لهم بما يضمن أمنهم وسلامتهم، وتأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.