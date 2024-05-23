شكرا لقرائتكم خبر عن سعود الشحومى عن تقرير CNN: لولا مصر ما خرجت قيادات حماس من سجون إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المحامى الكويتى سعود الشحومي، على مهاجمة التقرير المزعوم لقناة CNN، حيث نشر فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، ليستعرض الدور المصري المستمر والمتواصل في دعم القضية الفلسطينية واصفاً هؤلاء بأنهم مرضي نفسيين، وان لولا تدخل مصر في كل المواقف التاريخية الماضية ما كانت لتخرج قيادات حماس من سجون إسرائيل، مؤكدا على تبعيه قناة سي إن إن للوبي اليهودى الذى يعمل بشكل مستمر على التشكيك في الجميع.

وكتب على الفيديو الذي نشره عبر حسابه: "مو عاجبتكم جمهورية مصر ؟؟ مو عاجبكم جيش مصر ؟؟ مو عاجبكم شعب مصر ؟؟ مو عاجبتكم مخابرات مصر ؟؟"، مضيفاً "اللواء أحمد عبدالخالق كان له دور كبير في خروج 1027 أسير فلسطيني على رأسهم قائدكم المبجل يحيي السنوار، أنتم من احتفلتم به يا هذا؟؟ اليوم تصدقون تقرير استخباراتي وانقسمتم من أجل مهاجمة القيادة المصرية والبعض منكم صراحة وجه اتهامات لهذا الإنسان المحترم الذي قام بدور رائع !!".

وتابع الشحومي: "كذلك الأمر لولا الله والدبلوماسية السعودية والضغط السعودي لما اعترفت النرويج ولا إيرلندا وكثير من الدول في دولة فلسطين؟؟ لكن من ذهب يترحم على الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ويذكر محاسنه ووقوفه كما يزعمون مع القضية الفلسطينية!! رغم ما حدث بسبب إيران؟؟ يريد أن يهمش الدور السعودي العظيم، يريد إن يهمش الدور المصري الرائع، البشر لديها عقول تفكر لا قناة الجزيرة ولا أحمد منصور ولا الريان يستطيع أن يغير الواقع ؟؟".