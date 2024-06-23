شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل 7 إرهابيين بينهم قيادي شرقي صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، مقتل 7 إرهابيين من بينهم قيادي ضمن قاطع قيادة عمليات شرقي صلاح الدين.



وذكرت الخلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن جهاز المخابرات الوطني العراقي نفذ بالاشتراك مع جهاز مكافحة الإرهاب عملية نوعية في جبال بلكانة بقضاء طوزخورماتو ضمن قاطع عمليات شرقي صلاح الدين، حيث حاصرت القوات أهم مفرزة إرهابية ضمن هذا القاطع، وبالتنسيق مع الطيران الجوي تم تنفيذ ضربتين جويتين بواسطة طائرات F16.



وأشارت إلى مقتل جميع أفراد المفرزة الإرهابية والتي يقدر عدد أفرادها بحسب المعلومات الأولية 7 إرهابيين من بينهم قيادي خطر.