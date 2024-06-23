تامر حسني يلتقي جمهور السعودية خلال أمسية اسثنائية قريبًا

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي نجم الجيل الفنان تامر حسني ، أمسية اسثنائية يوم 8 أغسطس المقبل على خشبة مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية .

روج المستشار تركي آل شيخ للحفل، وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:" أمسية استثنائية مع الفنان تامر حسني على مسرح أبو بكر سالم ضمن حفلات جولة المملكة والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض ".

تركي آل شيخ

آخر حفلات تامر حسني

كان الفنان تامر حسني، أحيا حفلا غنائيا ساهرا في 19 أبريل الماضي، في فاميلي بارك بالقاهرة الجديدة، ضمن مهرجان المدارس الذي يضم حفل تخرج لأكثر من 50 مدرسة في مصر.

وقدم تامر حسني، خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور، من بينها: "قدها، حلو المكان"، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

تامر حسني

سبب تأجيل "يا نهار أبيض"

من جهة أخرى، أعلن المطرب تامر حسني عن سبب تأجيله أغنية "يا نهار أبيض"، من خلال منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب تامر حسني عبر صفحته الرسمية، قائلاً: "يا شباب يا جميل، لفت نظري سؤالكم المتكرر عن أغنية "يا نهار أبيض" الحقيقة أن اغنية "يا نهار أبيض" محتاجة توقيت أفضل يوسع لها علشان تنتشر صح، فتم تحويلها لأغنيات الصيف علشان خلاص شهر رمضان الكريم داخل كل سنة وانتوا طيبين".

وأضاف: "الأغنيات هيبقوا 2 أو 3 عشان أكون معاكم إن شاء الله في الصيف بحاجة مبهجة تليق بيكم بعد رومانسيات وأحزان الشتا اللي كأبتكم بيها".

وتابع: "مبقتش شايف حد بيغنيلي إلا وبيعيط، فا إن شاء الله نرجع ببهجة جميلة في الصيف، سؤال مهم أوي محتاج رده منكم وبمنتهى الصراحة كل حد فيكم يقولي أكتر الأغاني اللي عجبته في ألبوم هرمون السعادة كله وشكراً".

أغنية تامر حسني ماوحشتكيش

كان قد طرح تامر حسني حديثًا كليب “ماوحشتكيش”، الذي سجل أكثر من 27 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها “شكل المكان زي ما كان متغيرتش حاجات كتير شايف بعيني ذكريات من قلبي حبيتها بضمير أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا وتفاصيل كتير مش ممكن أحسها من غيرك .. معقول أكون موحشتكيش !!؟ من يوم بعادنا مش بعيش رغم الفُراق مفارقتنيش عندك خلاص واقفه الحياه من بعد حضنك حضني مات .. وكلامي يشبه للسكات فاضلي منك ذكريات .. ذكريات .. آه واللي فاضلي مني آه بيلف صوتك في المكان لسه صورنا على الرفوف وكلام كتبته من زمان وضحكتك بين الحروف إسمك حبيبتي في كل لحظة أنا بنطقه إحساس بعادك كل يوم أنا برفضه ولا عمر قلبي في يوم هيحس بواحده تانيه غيرك .. معقول أكون موحشتكيش !!؟ من يوم بعادنا مش بعيش رغم الفُراق مفارقتنيش عندك خلاص واقفه الحياه من بعد حضنك حضني مات .. وكلامي يشبه للسكات فاضلي منك ذكريات .. ذكريات .. آه واللي فاضلي مني آه”.