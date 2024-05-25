شكرا لقرائتكم خبر عن تُجرف الطرق وتهدم المباني.. دبابات الاحتلال تواصل التوغل في عمق رفح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل دبابات الاحتلال الإسرائيلي بغطاء جوي من الطائرات المروحية والمسيرة توغلها في عمق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وعزل الأحياء الشرقية للمدينة عن وسطها، وسط قصف مدفعي وجوي مكثف تسبب في استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين، وقد تعمدت قوات الاحتلال تدمير المئات من المنازل وتجريف البنية التحتية في أحياء السلام والجنينة والشوكة ومنطقة البرازيل ومخيم يبنا.

كما ترافق تكثيف القصف والتوغل في عمق المدينة مع إعلان وزارة الصحة الفلسطينية عن خروج كافة مستشفيات مدينة رفح عن الخدمة بسبب الاجتياح والحصار الإسرائيلي.

وقد تفاقم الوضع الإنساني بشكل خطير في مدينة رفح التي نزح منها على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية ما يقرب من مليون فلسطيني، وذلك مع بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في المدينة.

في سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال بالتزامن مع اجتياحها لمدينة رفح إغلاق معبر رفح البري، ومنع الفلسطينيين من السفر، مما فاقم من معاناة نحو نصف مليون مريض وجريح يحتاجون للعلاج والكثير منهم كان على قوائم السفر للعلاج خارج مستشفيات القطاع.