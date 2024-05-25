الخليج اليوم .. رئيس الدولة يهنئ العين بلقب دوري أبطال آسيا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، لفريق نادي العين بمناسبة فوزه بلقب دوري أبطال آسيا بعد فوزه على فريق يوكوهاما الياباني بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في لقاء الإياب لنهائي دوري أبطال آسيا باستاد هزاع بن زايد.

ودون سموه عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس: «الناموس».

وأضاف سموه: «أهنئ فريق نادي العين وشعب الإمارات بالفوز ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد أداء متميز وروح عالية».

وأكد سموه أن «هذه البطولة تمثل إنجازاً كبيراً للرياضة الإماراتية، وحافزاً على المزيد من الإنجازات في مختلف المحافل الرياضية».

كما أشاد سموه «بأداء فريق يوكوهاما مارينوس الياباني والروح الرياضية التي سادت المباراة وجسدت الهدف الحقيقي لمثل هذه المنافسات».