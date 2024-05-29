شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا خلال اقتحام مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، 17 فلسطينياً خلال عمليات اقتحام واسعة نفّذتها في عدة بلدات في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت 13 فلسطينياً خلال عملية اقتحام بلدة سعير شمال مدينة الخليل، كما اعتقلت أربعة فلسطينيين في بلدة الشيوخ بالخليل، بعد مداهمة واقتحام العديد من المنازل الفلسطينية.

