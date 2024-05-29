شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الاجتماعات التحضيرية لمنتدى التعاون العربي الصيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت، اليوم الأربعاء، أعمال اجتماع كبار المسؤولين التحضيري للدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني، في العاصمة الصينية بكين، برئاسة موريتانيا.

وأفادت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها، بأنه تم خلال الاجتماع تقييم منجزات منتدى التعاون العربي - الصيني منذ الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك الإعداد للدورة الـ 11 للاجتماع الوزاري للمنتدى.

