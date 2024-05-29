شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الاجتماعات التحضيرية لمنتدى التعاون العربي الصيني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بدأت، اليوم الأربعاء، أعمال اجتماع كبار المسؤولين التحضيري للدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني، في العاصمة الصينية بكين، برئاسة موريتانيا.
وأفادت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها، بأنه تم خلال الاجتماع تقييم منجزات منتدى التعاون العربي - الصيني منذ الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك الإعداد للدورة الـ 11 للاجتماع الوزاري للمنتدى.
وأفادت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها، بأنه تم خلال الاجتماع تقييم منجزات منتدى التعاون العربي - الصيني منذ الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك الإعداد للدورة الـ 11 للاجتماع الوزاري للمنتدى.