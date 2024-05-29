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بدء الاجتماعات التحضيرية لمنتدى التعاون العربي الصيني

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واس - القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بدأت، اليوم الأربعاء، أعمال اجتماع كبار المسؤولين التحضيري للدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني، في العاصمة الصينية بكين، برئاسة موريتانيا.
وأفادت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها، بأنه تم خلال الاجتماع تقييم منجزات منتدى التعاون العربي - الصيني منذ الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك الإعداد للدورة الـ 11 للاجتماع الوزاري للمنتدى.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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