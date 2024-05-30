شكرا لقرائتكم خبر عن معظمهم من النساء والأطفال.. ارتفاع جديد للشهداء في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة ارتفاعًا جديدًا، مسجلًا 36224 شهيدًا و81777 جريحًا.

ويستمر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 237 على التوالي. شهداء غزة ويأتي معظم الضحايا من النساء والأطفال، فيما أشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى استشهاد 53 فلسطينيًا خلال الساعات الـ 24 الماضية.



ولفتت إلى إصابة 357 بجروح، في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وأكدت وجود عشرات الشهداء، الذين لم يُنتشلوا لكثافة القصف الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.