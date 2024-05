شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية الفلسطينية" ترحب بقرار سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالقرار الذي اتخذته حكومة سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطين، وإحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه الأسبوع المقبل.

وقالت في بيان لها: إن سلوفينيا بهذه الخطوة المهمة، تعبر عن التزامها الثابت بحل الدولتين القائم على إنهاء الاحتلال، وتحقيق العدالة التي طال انتظارها للشعب الفلسطيني.

وأكدت أن هذا الاعتراف يأتي انسجامًا مع القانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، الأمر الذي سيسهم بشكل إيجابي في جميع الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتحقيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وإرساء السلام والاستقرار بالمنطقة.



إنهاء الظلم التاريخي

كما دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيانها مرة أخرى جميع الدول خاصة الأوروبية التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المضي قدمًا في الاعتراف كخطوة نحو إنهاء الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود من الاحتلال، والاعتراف بحقوقه وتطلعاته غير القابلة للتصرف في تقرير المصير بدولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.