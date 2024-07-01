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اليوم.. إلزام تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المحافظ الرقمية/عاجل

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شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إلزام تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المحافظ الرقمية/عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يبدأ تطبيق قرار الإلزام بتحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المحافظ الرقمية من اليوم الإثنين، الأول من شهر يوليو، وفقًا لما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتستطيع من خلال منصة مساند تحويل رواتب العمالة المنزلية بكل سهولة وسرعة، من خلال الخطوات التالية وفقًا للموقع الإلكتروني للمنصة:
  • من تطبيق stc pay اختار "تحويل عن طريق مساند".
  • ستظهر لك أسماء العمالة المسجلين تحت اسمك، اختار طريقة دفع الراتب (راتب عادي، راتب مقدّم، راتب مخصوم، آخر).
  • تأكيد العملية والدفع.
  • الراتب سيتحول لحساب العامل في stc pay.

رواتب العمالة المنزلية

وعليك قبل التحويل أن تتأكد من وجود محفظة رقمية للعامل المنزلي باسمه، وكذلك أن يكون التحويل من صاحب العمل نفسه.
وأوضحت "مساند" أنه لتوثيق عمليات الدفع يجب أن يجري التحويل عن طريق أيقونة "رواتب العمالة المنزلية Domestic labor salaries" والتي تمكنك أيضًا من:
  • تحويل راتب مقدم.
  • خصم.
  • سلفة أو زيادة شهرية على الراتب الأساسي.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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