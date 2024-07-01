شكرا لقرائتكم خبر عن "نزاهة" توقف 155 متهمًا في 5 جرائم خلال شهر يونيو والان نبدء بالتفاصيل



شملت الجهات: وزارات الداخلية الصحة التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان التجارة، النقل والخدمات اللوجستية الثقافة)، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وتضمنت جرائم الفساد: الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، التزوير، غسل الأموال.

الدمام - شريف احمد - باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر يونيو 2024م، حيث بلغ عدد الجولات الرقابية 924 جولة، إلى جانب 9623 جولة رقابية بالمشاعر المقدسة والجهات الخدمية خلال موسم الحج، تم إجراء 382 تحقيق، وبلغ عدد الموقوفين 155 منهم من أطلق سراحة بالكفالة الضامنة.