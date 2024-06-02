شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 240 يومًا.. 36439 شهيدًا فلسطينيًا في العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 240 على التوالي إلى 36439 شهيدًا، ونحو 82627 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 60 فلسطينيا خلال الساعات الـ24 الماضية، وإصابة 220 بجروح، في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء لم يُنتشلوا بعد من تحت ركام المنازل المدمرة، بسبب نقص الإمكانيات ونفاد الوقود المشغل للآليات.

استشهاد 4 وسط غزة

استشهد 4 فلسطينيين اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف بلدة الزاويدة وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، بأن الشهداء الأربعة وصلوا إلى المستشفى جراء قصف طائرات الاحتلال تجمعًا للفلسطينيين، في بلدة الزوايدة.



كما واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها لشمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما دمرت قوات الاحتلال، وفق مصادر محلية، مربعات سكنية في منطقة المغراقة وجحر الديك شمال مخيم البريج وسط القطاع.