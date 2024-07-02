شكرا لقرائتكم خبر عن "السديس" يستعرض مع المفتي خطة العمرة ومخرجات الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ثمّن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، دعم سماحة مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في بث رسالة الحرمين الشريفين ونشر هدايات الإسلام وفق المنهج الشرعي الصحيح المستمد من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وفق منهج الوسطية والاعتدال الذي قامت عليه دولتنا المباركة.

وخلال لقائه بسماحة المفتي في مكتبه بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالطائف، استنار رئيس الشؤون الدينية بآراء وتوجيهات سماحته حيال تعظيم المنجزات الدينية والدعوية والتوعوية والإرشادية بالحرمين الشريفين، وتعضيد الدروس والمحاضرات العلمية، وإثراء تجربة الزائرين والقاصدين، وتهيئة الأجواء التعبدية لهم في الحرمين الشريفين، وسبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين الرئاستين.

رسالة الحرمين الشريفين



وقال رئيس الشؤون الدينية: ”لقد استعرضت لسماحة المفتي جهود الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي التي قامت بها طوال موسم الحج لهذا العام 1445 هجرية، فضلاً عن المخرجات التي حققتها الرئاسة في الموسم، والخطط النوعية المتعلقة ببث رسالة الحرمين الشريفين الدينية الوسطية للعالم، وتبني قيم التسامح والاعتدال، وتعميق رسالة الإسلام الحق، ومبادئه السمحة الأصيلة المعتدلة“.



التحضير لندوة فتوى الحرمين



واستعرض رئيس الشؤون الدينية مع سماحته خطة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والترتيبات الجارية لإقامة ندوة فتوى الحرمين المرتقبة وآثارها في التيسير على القاصدين في رحاب المسجد النبوي، بالشراكة مع الرئاسة العامة للبحوث العلمية، مثمنًا تعاون اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية على ما يقومون به من جهود عظيمة وتعاون مثمر في الحرمين الشريفين، ومشيدًا بدعم سماحته لرئاسة الشؤون الدينية في إقامة الدروس العلمية في الحرمين الشريفين.