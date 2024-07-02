شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة عربية ودولية بدور الأرصاد السعودي في موسم الحج 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترأست المملكة العربية السعودية الاجتماع التاسع للجنة العربية للتوعية والإعلام بالأرصاد الجوية، والذي عُقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة.

تناول الاجتماع مجموعة من القضايا ذات الأهمية الكبرى المدرجة على جدول أعمال اللجنة، والتي تركزت حول الجهود الإعلامية والتوعوية في مجال الأرصاد الجوية. من بين أبرز هذه القضايا، تم الاتفاق على إنشاء الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة العربية الدائمة للأرصاد، بالإضافة إلى اعتماد شعار وعنوان يوم الأرصاد العربي لعام 2024، وكذلك شعار يوم الراصد والمتنبئ الجوي، والتي اقترحتها المملكة العربية السعودية.



كما تمت مناقشة شعار مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ.





توجيه الشكر للمملكة



وقدمت اللجنة شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية، ممثلة في المركز الوطني للأرصاد، على دورها البارز والجهود الملموسة التي بذلتها خلال موسم حج هذا العام. وأشادت اللجنة بالقدرات والخبرات الكبيرة التي سخرتها المملكة في هذا المجال، مما أسهم في تحسين مستوى التوعية والإعلام بالأرصاد الجوية.





من جانبه، أعرب الدكتور هشام عبدالغني، مندوب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومدير مكتبها، عن تقديره للجهود الكبيرة التي قامت بها الأرصاد السعودية. وأكد أن هذه الجهود كانت عاملاً حاسماً في نجاح خطط وأعمال موسم حج هذا العام، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي تقدمه المملكة للبرامج المتعلقة بأعمال اللجنة، والذي ساهم في إنجاح مناسباتها وأعمالها التوعوية والإعلامية.



اختتمت اللجنة العربية للإعلام والتوعية بالأرصاد الجوية أعمالها اليوم الثلاثاء، حيث استعرضت عدداً من الموضوعات الهامة وأصدرت التقرير الختامي للاجتماع.