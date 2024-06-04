شكرا لقرائتكم خبر عن منسقة للأمم المتحدة تؤكد التزامها الثابت والمستمر في دعم لبنان كشريك موثوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، الاثنين، التزامها الثابت والمستمر في دعم لبنان وشعبه كشريك موثوق.



جاء ذلك في بيان للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ، عقب لقائها بوزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب، مشيرة إلى أنه لشرف عظيم لها أن تكون في بيروت بصفتها الجديدة كمنسقة خاصة للأمم المتحدة في لبنان، معربا عن سعادتها بلقاء بو حبيب في بداية الجولة الأولى للمشاورات التي ستعقدها مع المسؤولين اللبنانيين.



وأشارت بلاسخارت - حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - إلى أنه بينما يواجه لبنان تحديات على مستويات عديدة، فإن التطورات عبر الخط الأزرق تثير القلق بشكل خاص، موضحة أنها ناقشت مع بو حبيب ضرورة عودة الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية وإعادة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 لضمان الأمن المتبادل والمستدام.



وأشارت إلى أنها ستتواصل في الأشهر القادمة مع الطرفين المعنيين بالقرار 1701 والشركاء في "اليونيفيل" والشركاء الدوليين الآخرين للمساعدة في تحفيز الزخم نحو تحقيق هذا الهدف.



وأوضحت أنها ناقشت أيضا الجمود السياسي الطويل الأمد في لبنان والحاجة إلى انتخاب رئيس جديد، وإلى مؤسسات دولة فاعلة لقيادة البلاد للخروج من الأزمة والتحرك نحو التعافي المستدام، منوها بأنه ستكون هناك فرص مستقبلية لمناقشة جميع هذه القضايا والأولويات بشكل أكبر.