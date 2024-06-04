شكرا لقرائتكم خبر عن الضفة الغربية.. شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس والان نبدء بالتفاصيل

36479 شهيدًا

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطينيان مساء الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيل، في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطينيين وجُرح 6 خلال اقتحام عشرات الآليات العسكرية للمنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وسط إطلاق نار كثيف صوب منازل الفلسطينيين، وإغلاق الطرق والمحاور المؤدية إلى المدينة.وأكدت منع قوات الاحتلال لسيارات الإسعاف من انتشال الشهداء والجرحى.

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 241 على التوالي إلى 36479 شهيدًا، ونحو 82777 جريحًا، معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 40 فلسطينيًا خلال الساعات 24 الماضية، وإصابة 150 بجروح، في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة.