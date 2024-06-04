شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. انهيار عقار من 5 طوابق مأهول بالسكان في الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

انتشال الضحايا

الدمام - شريف احمد - انهار عقار مكون من 5 طوابق مأهول بالسكان بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية في مصر، اليوم الثلاثاء، وسط وجود ضحايا.وأفادت تقارير صحفية محلية، أن قوات الإنقاذ البري انتقلت إلى موقع الحادث لرفع الأنقاض وفرض كردون أمني بمحيط المنزل، وانتشال الضحايا.وانتشرت في موقع الحادث سيارات الإسعاف، فيما تواصل قوات الإنقاذ البري جهودها لانتشال الضحايا وتحديد عددهم وبيان أسباب سقوط العقار وانهياره، ونقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر العام لتلقي العلاج.وفصلت السلطات الخدمات والمرافق الخاصة بالكهرباء والغاز الطبيعي عن المنطقة، وذلك لحين الانتهاء من أعمال البحث عن المفقودين أسفل الأنقاض.