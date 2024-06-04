شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 8 فلسطينيين في قصف للاحتلال على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استشهد 8 فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح مساء اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بانتشال الطواقم الطبية 5 شهداء من منطقة الكلية الجامعية جنوب مدينة غزة، بعد قصف للاحتلال على بناية سكنية في المنطقة.
كما استشهد 3 فلسطينيين في قصف استهدف أحد المنازل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وأدى القصف إلى إصابة العديد من الفلسطينيين ودمار واسع في المنطقة.
كما شهد مخيم البريج قصفًا جويًا ومدفعيًا عنيفًا أسفر عن إصابة العشرات بجروح بينهم أطفال ونساء.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بانتشال الطواقم الطبية 5 شهداء من منطقة الكلية الجامعية جنوب مدينة غزة، بعد قصف للاحتلال على بناية سكنية في المنطقة.
كما استشهد 3 فلسطينيين في قصف استهدف أحد المنازل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وأدى القصف إلى إصابة العديد من الفلسطينيين ودمار واسع في المنطقة.
كما شهد مخيم البريج قصفًا جويًا ومدفعيًا عنيفًا أسفر عن إصابة العشرات بجروح بينهم أطفال ونساء.
36.550 شهيدًا
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 242 على التوالي إلى 36.550 شهيدًا، ونحو 82.959 جريحًا، معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 71 فلسطينيًا، وإصابة 182 بجروح، خلال الساعات الـ24 الماضية في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء لم يجر انتشالهم، لكثافة القصف الإسرائيلي، في مناطق متفرقة من القطاع.