شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يستولون على ينابيع المياه في الأغوار الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استولى مستوطنون، اليوم الأربعاء، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي على ينابيع المياه في منطقة الدير بالأغوار الشمالية بالضفة الغربية، وذلك بهدف توسيع البؤر الاستيطانية، والاستيلاء على المزيد من الأراضي.وأفاد منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الأغوار الشمالية معتز بشارات، أن هدف الاحتلال من الاستيلاء على ينابيع المياه، هو منع أهالي الأغوار من الاستفادة من المياه، وتهجيرهم من الأغوار، ومنعهم من الزراعة، لافتاً النظر أن عشرات المستوطنين سبق أن دمروا مضخات المياه ومحطات توليد الكهرباء التي تعود للمزارعين، وتم حرق حقولهم الزراعية.وفي القدس المحتلة، هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين في البلدة القديمة، ونفذوا فعاليات استغزازية في منطقة باب العمود، تزامن ذلك مع تعزيزات عسكرية للاحتلال في شوارع القدس.