شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تؤكد التزامها تعزيز دور وسيطات السلام في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عُقد بجامعة الدول العربية الاجتماع السنوي الخاص بالشبكة العربية للنساء وسيطات السلام، الذي نظمه قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة المرأة) بالجامعة العربية بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة بالدول العربية.

وأفادت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في بيان لها، بأن الاجتماع ناقش الهيكل التنظيمي للشبكة العربية للنساء وسيطات السلام، الذي أعدته إدارة المرأة بالأمانة العامة بالجامعة، لتحديد الأمور الهيكلية والتنظيمية الخاصة بها، وإرساء الأسس المطلوبة لعمل الشبكة في ضوء تفعيل استراتيجية الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام على المستوى الوطني والإقليمي. تمكين المرأة وأكدت أبو غزالة التزام الجامعة العربية بدعم وتعزيز دور النساء وسيطات السلام في المنطقة، مشددة على أهمية توفير البيئة المناسبة لتمكين المرأة، ودعمها في أداء دورها الفاعل في عمليات بناء السلام، وتحقيق الاستقرار في الدول العربية.

