شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يدعو إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا البرلمان العربي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وإلى وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي الغاشم بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وطالب البرلمان في بيان له بمناسبة الذكرى 57 للنكسة، المجتمع الدولي ومجلس الأمن وبرلمانات العالم واتحاداته، بتحمل مسؤولياتهم لوقف هذه المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين ومحاسبة الاحتلال على ما ارتكبه من جرائم ومجازر وانتهاكات بحقهم، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

