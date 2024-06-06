شكرا لقرائتكم خبر عن 244 يوما من العدوان.. ارتفاع الشهداء في غزة إلى 36654 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم 244 على التوالي، إلى 36654 شهيداً، ونحو 83309 جرحى؛ معظم الضحايا من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 68 فلسطينياً، وإصابة 235 بجروح، خلال الساعات الـ24 الماضية، في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود نحو 25 ألف جريح ومريض بحاجة إلى العلاج في الخارج، وذلك بسبب عدم توفر الأدوية والخدمات الطبية.