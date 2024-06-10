الخليج اليوم .. الأمن العام يطيح بـ 79 متورطاً في الترويج لحملات الحج الوهمية في شهر واحد

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تستمر قوات الأمن السعودية في التصدي للحملات الوهمية والقبض على مروجيها في جميع المناطق، وقد أطاحت في شهر واحد فقط بنحو 79 متورطاً في الترويج لحملات حج وهمية غالبهم من المقيمين، في السياق ذاته، قال مدير الأمن العام في السعودية الفريق محمد البسامي، إن الأمن العام استطاع ضبط أكثر من 140 شركة حج وهمية في موسم حج هذا العام.

وشدد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج، على أن أمن الوطن، والحجاج، والمشاعر المقدسة "خط أحمر"، مشيراً إلى أن قوات أمن الحج ستقف بحزم ضد كل ما يمس بالأمن أو النظام ومنع جميع الأعمال المؤثرة في أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

وأكد أن من أولويات قوات أمن الحج، المحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن أثناء أداء نسكهم في مختلف المشاعر المقدسة منذ وصولهم حتى مغادرتهم إلى بلدانهم بسلام آمنين، مشيرًا إلى أن من مقتضيات تحقيق ذلك منع مخالفي أنظمة وتعليمات الحج ممن لم يحصلوا على تصريح بالحج من دخول المشاعر المقدسة بفرض طوق أمني على مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

إلى ذلك، أطلقت السعودية حملة دولية للتوعية بخطورة حملات الحج الوهمية أخيراً، حسبما كشف وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، أثناء المؤتمر الصحافي الخاص بـشؤون حج هذا العام، ما يفسر رغبة السعودية تصفير مستوى كثافة تلك الحملات، أو على أقل تقدير تقليل انتشارها في الخارج لدى الوكالات السياحية التي تمارس الترويج للحج الوهمي في بعض الدول العربية، فيما يَحد القرار الذي جرى تدشينه من المضللين الذين يمارسون نشر إعلانات حملات حج وهمية بغرض النصب والاحتيال لحجاج الداخل حتى.

وكان قد حذر مصدر مسؤول في وزارة الحج والعمرة السعودية، الراغبين في أداء مناسك الحج من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية لهذا العام 1445 / 2024، التي تعلن عن خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من الدول، موضحة أن القدوم لأداء فريضة الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عبر منصة "نسك حج" للدول التي ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج.

وبيّن المصدر أن وزارة الحج والعمرة قد رصدت إعلانات لشركات وحملات بالإضافة لحسابات وهمية على الشبكات الاجتماعية تدعي تنظيمها للحج بأسعار مغرية، داعية إلى الحذر من التعامل مع مثل هذه الحملات والشركات.