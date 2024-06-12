شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. ارتفاع حصيلة وفيات حريق المنقف إلى 49 شخصا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم، ارتفاع حصيلة حالات الوفاة جراء حريق عمارة بمنطقة المنقف إلى 49 حالة.

وأوضح مدير الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر أبوصليب في تصريح صحفي، أن الداخلية تعمل على معرفة أسباب وملابسات الحريق، والبحث والتعرف على الضحايا الموجودين بالموقع.



