الخليج اليوم .. بعد إصابتها بهجوم حوثي.. "توتور" تنجرف وبحارتها تم إجلاؤهم

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، إن سلطات عسكرية أجلت طاقم ناقلة الفحم "توتور"، مشيرة إلى حادث وقع في 12 يونيو على بعد 66 ميلاً بحرياً جنوب غربي الحديدة في اليمن.

وأضافت الهيئة في مذكرة إرشادية أن سفينة البضائع المملوكة لجهة يونانية "تُركت وانجرفت في محيط آخر موقع تم الإبلاغ عنه".

وكانت المياه قد تسربت إلى السفينة بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر شنّه الحوثيون.

وقالت الهيئة إن السفينة "توتور" التي أصيبت بزورق مسيّر، الأربعاء، "هُجرت وهي تنحرف عن مسارها" شرق ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون في غرب اليمن.

وفي وقت سابق، تعهّد رئيس الفيليبين فرديناند ماركوس مساعدة مواطنيه من البحّارة الموجودين على متن السفينة ونقلهم إلى جيبوتي، بمساعدة الوكالة البريطانية.

وقال في بيان "إلى البحارة الفلبينيين على متن توتور التي تعرضت للقصف والذين يجهلون ماذا يفعلون في هذا الوقت: نبذل ما في وسعنا".

وسفينة الشحن التي ترفع علم ليبيريا وتملكها شركة يونانية كانت أصيبت بزورق مسيّر ثم بـ"مقذوف جوي لم تحدّد ماهيته"، وفق ما أفادت القيادة المركزية للجيش الأميركي، الأربعاء.

وتتكرّر الهجمات التي يشنّها الحوثيون منذ نوفمبر على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وتبنّى اليمنيون، هجوم الأربعاء، مؤكدين أنّهم استخدموا في تنفيذه "زورقاً مسيّراً ومسيّرات جوية وصواريخ باليستية".